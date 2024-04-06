Software-update: 7-Zip 24.04 bèta

7-Zip logo (45 pix) Versie 24.04 van 7-Zip is uitgebracht, een ontwikkelversie. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis-installatiepakketten te openen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new after 7-Zip 24.03:
  • New menu item in 7-Zip File Manager: "Tools / Delete Temporary Files...". This menu item opens a window showing temporary folders and files created by 7-Zip in the user's "Temp" folder on a Windows system. In this window, the user can delete temporary files.

7-Zip screenshot (620 pix)

Versienummer 24.04 bèta
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website 7-Zip
Download https://www.7-zip.org/download.html
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-04-2024 07:30
5 • submitter: 1DMKIIN

06-04-2024 • 07:30

5

Submitter: 1DMKIIN

Bron: 7-Zip

Update-historie

26-06 7-Zip 26.02 3
28-04 7-Zip 26.01 0
12-02 7-Zip 26.00 3
08-'25 7-Zip 25.01 2
07-'25 7-Zip 25.00 17
11-'24 7-Zip 24.09 6
08-'24 7-Zip 24.08 3
06-'24 7-Zip 24.07 11
05-'24 7-Zip 24.06 13
05-'24 7-Zip 24.05 7
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7-Zip

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (5)

-Moderatie-faq
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PrimusIP 6 april 2024 23:33
[quote]Besturingssystemen [...] macOS [...]
Zover ik weet is dit een CLI ('terminal') versie en is er geen versie tegen met een grafische interface. Dat is niet aantrekkelijk voor de meeste gebruikers.
Aerkhanite 6 april 2024 11:27
Ik gebruikt tegenwoordig de fork NanaZip. Die heeft wat meer features, maar de laatste release is (voor nu) nog uit 2022 (gebaseerd op 7z 23.01, plus andere forks ingevouwen). Ze zijn wel actief bezig met ontwikkeling.
xyquesz @Aerkhanite6 april 2024 16:00
Welke features van NanaZip missen wij in 7-Zip?
Aerkhanite @xyquesz6 april 2024 16:14
Gekopieerd uit de gelinkte Github-omschrijving:
Features
  • Inherit all features from 7-Zip 23.01.
  • Packaging with MSIX for modern deployment experience.
  • Support the context menu in Windows 10/11 File Explorer.
  • Enable NSIS script decompiling support for the NSIS archives. (Merged from 7-Zip NSIS branch.)
  • Provide 7-Zip execution alias for helping users to migrate to NanaZip.
  • Support the Brotli, Fast-LZMA2, Lizard, LZ4, LZ5 and Zstandard codecs. (Merged from 7-Zip ZS branch.)
  • Support the Per-Monitor DPI-Aware for all GUI components.
  • Support the i18n for GUI edition of Self Extracting Executable.
  • Integrate the following HASH algorithms to NanaZip from RHash (AICH, BLAKE2b, BTIH, ED2K, EDON-R 224, EDON-R 256, EDON-R 384, EDON-R 512, GOST R 34.11-94, GOST R 34.11-94 CryptoPro, GOST R 34.11-2012 256, GOST R 34.11-2012 512, HAS-160, RIPEMD-160, SHA-224, SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, Snefru-128, Snefru-256, Tiger, Tiger2, TTH, Whirlpool), xxHash (XXH3_64bits, XXH3_128bits) and GmSSL (SM3).
  • Enable Control Flow Guard (CFG) to all target binaries for mitigating ROP attacks.
  • Mark all x86 and x64 target binaries as compatible with Control-flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack.
  • Strict handle checks at runtime to block the use of invalid handles.
  • Disable dynamic code generation in Release builds prevents generating malicious code at runtime.
  • Block loading unexpected libraries from remote sources at runtime.
  • Enable Package Integrity Check.
  • Enable EH Continuation Metadata.
  • Enable Signed Returns.
Ik weet niet hoeveel hiervan sindsdien ook in 7z 24.x zit; ik heb de changelogs niet gevolgd.
xyquesz @Aerkhanite6 april 2024 21:20
Ik zie in deze lijst geen zaken die mij zouden kunnen doen besluiten om over te stappen. Qua ontwikkeling loopt het nog wel wat verder achter dan 7-Zip 23.01, want de laatste versie (2.0 Update 1 (2.0.450.0) dateert van November 2022, en met 7-Zip zijn we inmiddels alweer 5 versies verder.

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