Versie 24.04 van 7-Zip is uitgebracht, een ontwikkelversie. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new after 7-Zip 24.03: New menu item in 7-Zip File Manager: "Tools / Delete Temporary Files...". This menu item opens a window showing temporary folders and files created by 7-Zip in the user's "Temp" folder on a Windows system. In this window, the user can delete temporary files.