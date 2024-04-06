Software-update: OBS Studio 30.1.2

OBS Studio logo (79 pix)Versie 30.1.2 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource- en crossplatformsoftware bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. Belangrijk om te weten is dat in versie 30 de ondersteuning voor Ubuntu 20.04, Qt 5 en FFmpeg versie 4.4 of ouder is komen te vervallen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

OBS Studio 30.1.2 Hotfix Changes
  • Fixed NVENC failing with old drivers/devices
  • Reverted: Changed default recording format to fMP4/fMOV for stable releases

OBS Studio

Versienummer 30.1.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website OBS Studio
Download https://github.com/obsproject/obs-studio/releases/tag/30.1.2
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-04-2024 09:02 0

06-04-2024 • 09:02

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Bron: OBS Studio

Update-historie

22-07 OBS Studio 32.2.0 0
22-04 OBS Studio 32.1.2 0
03-04 OBS Studio 32.1.1 4
12-03 OBS Studio 32.1.0 6
14-12 OBS Studio 32.0.4 4
06-12 OBS Studio 32.0.3 0
10-'25 OBS Studio 32.0.2 1
09-'25 OBS Studio 32.0.1 0
09-'25 OBS Studio 32.0.0 2
07-'25 OBS Studio 31.1.2 0
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