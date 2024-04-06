Versie 30.1.2 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource- en crossplatformsoftware bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. Belangrijk om te weten is dat in versie 30 de ondersteuning voor Ubuntu 20.04, Qt 5 en FFmpeg versie 4.4 of ouder is komen te vervallen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

OBS Studio 30.1.2 Hotfix Changes Fixed NVENC failing with old drivers/devices

Reverted: Changed default recording format to fMP4/fMOV for stable releases