Versie 24.06 van 7-Zip is uitgebracht, een stabiele uitgave. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. In deze uitgave is het probleem verholpen dat sommige zstd-archieven niet konden worden uitgepakt:

What's new in 7-Zip 24.06: The bug was fixed: 7-Zip could not unpack some ZSTD archives