Blackmagic Design heeft versie 17.1 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In versie 17.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 17.1 Support for Apple Silicon based Mac OS systems.

H.265 4:2:2 hardware decode support on Apple Silicon.

H.265 4:2:2 and 4:4:4 Intel decode support in DaVinci Resolve Studio.

H.265 4:2:2 and 4:4:4 Intel encode support in DaVinci Resolve Studio.

Support for GPU decoding of RED clips in OpenCL processing mode.

Option to always perform copy and paste actions on selected color nodes.

General performance and stability improvements.