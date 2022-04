Versie 5.13 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book Viewer: Allow editing the current book by pressing Ctrl+d or adding a button for it to the viewer tool bar. Closes tickets: 1917967.

Edit book: Add a command line flag to allow selecting the specified text when opening a book.

Edit metadata dialog: When trimming covers, show the size of the current trim region. Closes tickets: 1917363. Bug fixes Fix a regression in the previous release that broke sending of emails with text longer than 900 characters.

E-book viewer: Fix using keyboard to extend selection not turning pages.

Fix searching for items from the Manage dialog not working correctly. Closes tickets: 1918030.

PDF input: Replace paragraph separator characters with spaces. Closes tickets: 1917386. Improved news sources The Conversation