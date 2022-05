Er zijn updates van Nextcloud versies 18, 19 en 20 uitgekomen. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. All drie versies bevatten een verzameling aan bugfixes en kleine verbeteringen. Versies 19 en 20 krijgen nog nieuwe featues, maar versie 18 is end-of-life en krijgt voorlopig alleen nog beveiligingsupdates en het advies is dan ook om een versie-upgrade uit te voeren.

Version 20.0.6 Changes Make sure to do priority app upgrades first (server#25077)

Respect DB restrictions on number of arguments in statements and queries (server#25120)

Add a hint about the direction of priority (server#25143)

Do not redirect to logout after login (server#25146)

Fix comparison of PHP versions (server#25152)

Add "composer.lock" for acceptance tests to git (server#25178)

Update CRL due to revoked gravatar.crl (server#25190)

Don't log keys on checkSignature (server#25193)

Update 3rdparty after Archive_Tar (server#25199)

Bump CA bundle (server#25219)

Update handling of user credentials (server#25225)

Fix encoding issue with OC.Notification.show (server#25244)

Also use storage copy when dav copying directories (server#25261)

Silence log message (server#25263)

Extend ILDAPProvider to allow reading arbitrairy ldap attributes for users (server#25276)

Do not obtain userFolder of a federated user (server#25278)

Bump pear/archive_tar from 1.4.11 to 1.4.12 (3rdparty#603)

Add gitignore entry for .github folder of dependencies (3rdparty#604)

Clear event array on getting them (activity#551)