Bitwarden is een cross-platform en opensource wachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en biedt voor een klein bedrag per jaar diverse extra's, zoals het gebruik van een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, op de computer, als mobile app en als plug-in voor een groot aantal browsers. De changelog van de desktop client van de afgelopen paar versies is hieronder te vinden.

Changes in version 1.24.6 Fixes for chocolatey deployment

Fixing biometrics integration for browser extension on Mac App Store Changes in version 1.24.4 Full-text search fix

Native messaging and browser biometrics fixes for macOS

Disable native messaging for UWP Changes in version 1.24.1 Browser biometrics

Personal ownership policy

Usability improvements for macOS & Linux

Encrypted export

Language updates

Bug fixes Changes in version 1.23.1 Bug fixes for SSO Changes in version 1.23.0 GDPR compliance stuff

Bug fixes Changes in version 1.22.2 SSO bug fixes

Language updates