Irfan Skiljan heeft versie 4.57 van IrfanView uitgebracht. Met dit gratis programma kunnen diverse afbeeldingsformaten en audio- en videobestanden worden geopend. Na installatie ondersteunt IrfanView rond de 30 formaten, maar door toevoeging van alle plug-ins kan dit aantal naar bijna negentig worden opgekrikt. De download is alleen in het Engels of Duits te gebruiken, maar door de toevoeging van taalbestanden is het ook mogelijk om het programma Nederlands te laten praten. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.57: Improved option "Try registry changes" (Properties->Extensions)

Option to use new Windows File-Open dialog (Properties->Misc)

Option to create only Shortcuts (LNK file) in File-Copy dialog

New Camera RAW PlugIn (based on LibRAW, thanks to Alex Tutubalin)

Support for WPG format (PlugIn, WPG version 1; thanks to Flurmy)

Improved GIF reading

PCX loading bug fixed (thanks to @DmitriyMelikov, CVE-2020-35133)

MNG PlugIn loading bug fixed (thanks to ThanhTP)

PCX format moved to FORMATS PlugIn

Several PlugIns are changed/updated, please install the newest versions