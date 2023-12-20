Software-update: IrfanView 4.66

IrfanView logo (75 pix) Irfan Skiljan heeft versie 4.66 van IrfanView uitgebracht. Met dit gratis programma kunnen diverse afbeeldingsformaten en audio- en videobestanden worden geopend. Na installatie ondersteunt IrfanView rond de 30 formaten, maar door toevoeging van alle plug-ins kan dit aantal naar bijna negentig worden opgekrikt. De download is alleen in het Engels of Duits te gebruiken, maar door de toevoeging van taalbestanden is het ook mogelijk om het programma Nederlands te laten praten. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.66:
  • Fixed problem with network paths in Save-As dialog
  • Fix for text alignment in Insert Text dialog (selection/canvas)
  • SVG PlugIn loading bugs fixed
  • Several PlugIns are changed/updated, please install the newest versions

IrfanView

Versienummer 4.66
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Irfan Skiljan
Download https://www.irfanview.com/64bit.htm
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-12-2023 16:33 18

20-12-2023 • 16:33

18

Bron: Irfan Skiljan

Update-historie

15-05 IrfanView 4.75 6
13-11 IrfanView 4.73 22
05-'25 IrfanView 4.72 4
10-'24 IrfanView 4.70 25
04-'24 IrfanView 4.67 8
12-'23 IrfanView 4.66 18
12-'23 IrfanView 4.65 3
12-'22 IrfanView 4.62 2
03-'22 IrfanView 4.60 10
12-'21 IrfanView 4.59 11
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IrfanView

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (18)

-Moderatie-faq
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Sando 20 december 2023 17:06
Het blijft interessant dat een OS zoiets simpels als een image viewer blijkbaar niet naar tevredenheid kan bouwen waardoor viewers als Irfanview en XnView oneindig lang populair blijven.

Zelf gebruik ik XnView MP, omdat ik lang geleden Windows en Linux dual bootte tijdens mijn migratie naar Linux, en alleen nog maar programma's gebruikte die multiplatform zijn.
evilution @Sando20 december 2023 17:40
Meer dan basic een plaatje kunnen weergeven is dan ook niet de taak van een OS en voor veel gebruikers voldoet de ingebouwde viewer gewoon. En zij die wat meer willen hebben een uitgebreide keus om wat anders te installeren.
Sando @evilution20 december 2023 18:38
Ik weet al 10 jaar niet meer hoe het gaat in Windows, maar gewoon simpel by default beeldvullend en fullscreen was toen niet mogelijk, terwijl dat wat mij betreft de enige taak van een viewer is. Dát is de enige reden waarom ik een ander programma ging gebruiken.
RRRobert @Sando20 december 2023 21:33
Ik weet al 10 jaar niet meer hoe het gaat in Windows, maar gewoon simpel by default beeldvullend en fullscreen was toen niet mogelijk, terwijl dat wat mij betreft de enige taak van een viewer is. Dát is de enige reden waarom ik een ander programma ging gebruiken.
Een andere ergernis m.b.t. de standaard Viewer die in Windows zat (zit?) is, dat o.a. de exif informatie niet werd gebruikt, bijvoorbeeld om foto's in portrait of landscape correct weer te geven. Hopeloos. En zelfs als je Irfanview als standaard image viewer instelt, weigert o.a. Outlook daar rekening mee te houden als je per e-mail foto's als attachment ontvangt en deze vanuit de mail wilt openen.
michelmau5 @evilution21 december 2023 11:35
Wij moesten overstappen op Ifranview, omdat de standaard photoviewer van Windows regelmatig whatsapp plaatjes niet kon laten zien. Vrij basic vind ik zelf. Gaat om de standaard photoviewer op een aantal RDP servers met Server 2016 er op.
twiFight @Sando20 december 2023 17:37
Tsja, toen ze wel fatsoenlijke apps maakten werden ze weer aangeklaagd voor koppelverkoop en monopoliemisbruik. Het is een rare wereld.
ronaldvr @twiFight20 december 2023 18:44
Ehh nee so was dat niet. Ik begrijp ook niet waar je dat vandaan haalt. Ooit van 'Embrace, Extend, Extinguish' gehoord? Dat is wat men toen met Internet explorer trachtte te doen: https://www.justice.gov/a...ft-courts-findings-fact#v dat is wat men met jav deed: https://www.justice.gov/a...t-courts-findings-fact#vi

Of wat het met Stacker flikte: https://en.wikipedia.org/wiki/Stac_Electronics
goldk @Sando20 december 2023 18:19
Gebruik hedendaags nog steeds de oude Windows Photo Viewer die al beschikbaar was in Windows 7 in mijn Windows 10. Deze werkt echt een stuk beter dan die nieuwe.

Moet hiervoor wel wat toveren in het register. De handleiding die ik hiervoor gebruik is: https://www.howtogeek.com...age-viewer-on-windows-10/
RRRobert @goldk20 december 2023 21:35
Moet hiervoor wel wat toveren in het register. De handleiding die ik hiervoor gebruik is: https://www.howtogeek.com...age-viewer-on-windows-10/
Dat lukt dus al niet als je op je werk-pc of -laptop geen admin rechten bezit. Irfanview werkt gewoon out of the box, en is ook zonder admin rechten vanuit de Microsoft Store gewoon te installeren.
CH4OS
@Sando21 december 2023 10:40
Volgens mij zit sinds Windows XP een basic image viewer in Windows, tegenwoordig heet het Photos / Foto's. Die ondersteund alleen de echt gangbare afbeeldingsformaten, voor de wat minder veel gebruikte heb je dan inderdaad een (speciale) viewer nodig. Lijkt me niets mis mee wanneer het specifiek wordt. Dan heb je immers vast ook specifieke wensen aan het programma. ;)
magician2000 @Sando21 december 2023 00:30
Deze week even iemand geholpen die enkel de native Windows software een meegeleverde zut gebruikte. Onbegrijpelijk dat mensen daarmee uit de voeten kunnen.

Kon ook eigenlijk niet en uiteindelijk heb ik wat moest gebeuren thuis in enkele minuten gerealiseerd met fatsoenlijke (open source) software onder Windows.
Paling1 20 december 2023 17:07
Fijn programma! Maar op windows 11 werkt het op 2 van mijn pc' soms heel traag. Dan duurt het ineens vele seconden voordat een bestand geopend is.
Zal wel aan windows liggen, want ik moet Irfanview ook regelmatig weer als standaard programma instellen. Vanuit de app werkt dat in ieder geval heel slecht.
magician2000 @Paling121 december 2023 00:33
Ik merk dit soms ook met Windows 10. Maar Windows gaat ook heel raar om met het hele bestandsgebeuren (zoals een folder even anders ordenen erg lang kan duren).
madcon 20 december 2023 18:11
Leuk dat dit programma nog steeds door ontwikkeld wordt. Ik gebruik dit als sinds het windows 95 tijdperk en zet het steevast op elke nieuwe pc.
magician2000 21 december 2023 00:36
Inderdaad een prettig programmaatje om mee te werken. Vergeet ook niet om zo nu en dan een donatie aan Irfan Skiljan te doen.

Als je een mailtje stuurt kun je ook een gewoon banknummer krijgen. Zitten er ook geen kosten aan verbonden voor iemand.
easyriider 21 december 2023 01:23
Mooi dat er sinds kort een donkere modus aanwezig is. Voor Windows zelf gebruik ik de lichte modus, maar voor allerlei toepassingen waarin je een document opent vind ik het wel prettig dat de UI een donkere kleur heeft.
CH4OS
21 december 2023 10:42
Hopelijk wordt de Irfanview versie voor Winget (al dan niet in de MS Store) ook bijgewerkt. Die begint nu echt wel acher te lopen (zit nog op 4.62 aldaar).
The-Source 25 december 2023 10:42
Van het weekend geïnstalleerd omdat HEIC in de standaard ondersteunde lijst staat.
Blijkt niet helemaal waar te zijn want hij gebruikt plugins die op Windows 10 er standaard niet op staan en alleen via MS store te downloaden zijn. Nu heb ik dat niet maar via het powershell script wat hier staat: https://github.com/Mattia...ownload-AppxFromStore.ps1
Is dat relatief simpel op te lossen. FAQ op irfanview website staat welke 2 plugins je via deze route moet downloaden en installeren.
Wellicht dat iemand anders naar soort gelijke oplossing opzoek is ;)

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