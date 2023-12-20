Irfan Skiljan heeft versie 4.66 van IrfanView uitgebracht. Met dit gratis programma kunnen diverse afbeeldingsformaten en audio- en videobestanden worden geopend. Na installatie ondersteunt IrfanView rond de 30 formaten, maar door toevoeging van alle plug-ins kan dit aantal naar bijna negentig worden opgekrikt. De download is alleen in het Engels of Duits te gebruiken, maar door de toevoeging van taalbestanden is het ook mogelijk om het programma Nederlands te laten praten. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.66: Fixed problem with network paths in Save-As dialog

Fix for text alignment in Insert Text dialog (selection/canvas)

SVG PlugIn loading bugs fixed

Several PlugIns are changed/updated, please install the newest versions