Irfan Skiljan heeft versie 4.59 van IrfanView uitgebracht. Met dit gratis programma kunnen diverse afbeeldingsformaten en audio- en videobestanden worden geopend. Na installatie ondersteunt IrfanView rond de 30 formaten, maar door toevoeging van alle plug-ins kan dit aantal naar bijna negentig worden opgekrikt. De download is alleen in het Engels of Duits te gebruiken, maar door de toevoeging van taalbestanden is het ook mogelijk om het programma Nederlands te laten praten. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.59: New JPG saving option: Show preview image (to adjust quality and filesize)

Support for JXL format (JPEG XL, reading and saving; PlugIn)

(must be enabled in menu: Help->Installed PlugIns) New effect in Image->Effects menu: Tilt-Shift

Options for SVG loading (Properties->PlugIns)

New Edit menu: Show selection from "Auto crop borders" (can be used for e.g. Lossless JPG Crop)

Improved support for EXIF data in HEIC and CR3 files (EXIF dialog)

New print dialog option: Fill paper - for "Best fit to page"

Help text added to some options in Lossless-JPG dialog (thanks to forum users)

New command line option: /contactsheet=(filenames)

=> make Contact Sheet using dialog options (see "i_options.txt") Several PlugIns are changed/updated, please install the newest versions