Yamaha heeft eind vorig jaar voor haar MusicCast WXA-50 en WXC-50 versterkers nieuwe firmware uitgebracht. Deze versterkers vallen in de MusicCast-lijn waarmee het geluid via draadloze speakers en in multiroomaudio te beluisteren is. De lijst met veranderingen van deze uitgave, met 2.70 als het versienummer, ziet er als volgt uit:

WXA-50 / WXC-50 Firmware Update Version 2.70



Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance and latest features. This firmware includes the following updates: Performance improvements to music streaming services and internet radio Support of Spotify Free account, along with playback stability improvements * 1 Qobuz list browsing improvement

Other stability improvements *1 With this new firmware, any Preset(s) that you’ve already registered will be deleted, therefore you will need to re-register any existing Preset(s). Some models with an integrated OSD (On-Screen Display) will no longer display “Now Playing” content on the OSD.