Versie 2.6.1 van Private Internet Access is enkele dagen geleden uitgekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 74 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 2,50 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. Sinds versie 2.5.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.6.1: Fixed a crash when connecting to a region with no servers available for the current protocol Changes in version 2.6.0: Removed support for the legacy PIA network

Added support for upcoming Dedicated IP feature

Temporarily unavailable regions are displayed in the regions list and ignored by automatic selection

Regions now report multiple servers per region for improved connection resiliency

Minor improvements to regions list UI and accessibility

Improved word breaking in Thai translation

Fixed some Shadowsocks servers not appearing with next-gen network

Fixed an issue preventing OpenVPN from connecting on Fedora 33

Fixed an issue occasionally allowing domains that should be blocked by MACE to remain cached on the system

Fixed accessibility focus indications for drop-down buttons

Fixed launching client after install, and launching downloaded updates on some Linux environments

Fixed missing accessibility annotations on Shadowsocks proxy region list