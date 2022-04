Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: Added the ability to customize context menu

Added AV1 codec support into CUDA/QuickSync Video Decoder

Added pixel shader setting tab into preferences

Added the ability to view context menu items with their skin CmdIDs Improved: Improved output speed of custom menu Fixed: Fixed a problem that caused to malfunction with deleting a bookmark in bookmark editor

Some fixes to make the program run faster at startup

Fixed a problem that no sound while playing some MKV files