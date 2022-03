Plex heeft versie 1.21.0.3616 van Media Server uitgebracht. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

(Webhooks) Added librarySectionTitle to payload. (#11906) Plex Media Server 1.20.5.3583-309e93364 (beta update channel) Fixes: (DVR) Require XMLTV guide for countries not supported by Gracenote. Plex Media Server 1.20.5.3600-47c0d9038 is now available to everyone Fixes: (DVR) Require XMLTV guide for countries not supported by Gracenote.

(Filters) HDR filter could miss some items (#12060)

Plex Media Server 1.21.0.3616 is now available to everyone New: (Transcoder) HDR to SDR tonemapping PP preview (see here for more info) Fixes: (Filters) HDR filter could miss some items (#12060)

