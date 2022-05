Versie 7.5.3 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Tribler version :7.5.3 This release bundles Libtorrent with BEP33 DHT scrape enabled to improve popular torrent sharing. Changelog Fixed the installation name of PIL in dependencies

Added a VENV option when building Tribler

Logged traceback timestamp on crash

Caught TimeoutError when checking API version

Only alive torrents are sent on popularity share

Updated torrent checker to start before popularity community

Fixed torrent checker test

Fixed remote updating channel node with type change

Fixed database session over error