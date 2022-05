Plex heeft versie 1.20.3.3437 van Plex Media Server uitgebracht. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. De changelog sinds versie 1.20.2.3402 ziet er als volgt uit:

Plex Media Server 1.20.3.3401 (beta update channel) New: (Collections) Show alternate poster and background options when editing collections created by the Plex Movie agent (#11968)

(Subtitles) Plex Movie libraries now support an additional “sdh” or “cc” flag for SDH designation of sidecar subtitles (#11966) Fixes: (DVR) Allow recording when partials are disabled if airing started less than 30 seconds ago. (#11916)

(DVR) Guide refresh would sometimes not initiate (#12004).

(DVR) dvb-c Hauppauge soloHD/dualHD tuners fail to scan channels (#11826)

(EPG) DST time change would cause high CPU usage. (#10770)

(Library) Plexignore rules in the directory root would not respect wildcard folder paths (#11955)

(Scanner) Chapter and preview thumbnail jobs for movies would run for all items instead of only new ones if that preference was enabled (#11982)

(Subtitles) Sidecar subtitles using language codes with a region subtag would return the language as Unknown (#11956) Plex Media Server 1.20.3.3421 (beta update channel) Fixes: (Player) Remote control of another player did not work. Plex Media Server 1.20.3.3430 (beta update channel) Fixes: (HTTPS) Certain network errors or service outages could result in the server entering a broken state from which it would not automatically recover (#12037)

(Library) Custom search parameters in Fix Match for Plex Movie and Music libraries were not being respected. Plex Media Server 1.20.3.3437 (beta update channel) Fixes: (LiveTV) LiveTV hubs could go missing from the home screen Plex Media Server 1.20.3.3437 is now available to everyone.