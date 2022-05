Versie 3.12 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In versie 3.12 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.12: Add optional SHA-512 digest algorithm Alt + H

+ Add a cheat mode Alt + + / - to increase/decrease application priority

+ / to increase/decrease application priority Enable direct provision of install.wim / install.esd for Windows To Go

/ for Windows To Go Move Windows To Go ESP to the beginning of the drive, on systems that allow it

Enforce a minimum volume size of 256 MB for ext2 / ext3 partitions

/ partitions Speed up the scanning of ISOs with lots of Rock Ridge deep directory entries

Fix detection of GRUB version and update embedded GRUB for Ubuntu 20.10 support

Fix user interface labels for accessibility

Work around a Windows bug where the wrong drive letter may be returned