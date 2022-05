Ventoy is een opensource programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet is echter anders dan vergelijkbare tools. De usb-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel iso-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige iso-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel uefi- als legacy-boot en het is getest met meer dan 550 verschillende iso-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Ventoy 1.0.22 release Add Linux vDisk boot plugin (install linux distro into a vhd/vdi/raw file and boot with Ventoy). Notes

Change the check policy when Ventoy is running on a partition which is not created by Ventoy2Disk

Add disk signature to Ventoy os parameter structure

Fix bugs in Ventoy2Disk.sh for install Ventoy on NVMe disk

Fix a bug with error message null src bitmap in grub_video_bitmap_create_scaled

Add VTOY_SORT_CASE_SENSITIVE in global control plugin

in global control plugin Optimization for boot Manjaro series distros

series distros New iso support mAid_v2020-09-15_11-40_x86_64_forgetful.iso (Legacy + UEFI)