Apple heeft een update uitgebracht voor macOS 10.15, beter bekend als Catalina. Nieuw in versie 10.15, die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, is onder meer Sidecar, waarmee gebruikers hun bureaublad van bijvoorbeeld de MacBook Pro kunnen uitbreiden met de iPad als een tweede scherm. Verder is het mogelijk om de Mac met stemcommando's te bedienen en is iTunes vervangen door de afzonderlijke programma's Apple Music, Apple Podcasts en Apple TV. In versie 10.15.7 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

macOS Catalina 10.15.7 provides important security updates and bug fixes for your Mac.

Resolves an issue where macOS would not automatically connect to Wi-Fi networks

Fixes an issue that could prevent files syncing through iCloud Drive

Addresses a graphic issue that may occur on iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) with Radeon Pro 5700 XT

