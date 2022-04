Apple heeft de eerste update voor versie 14 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. Versie 14.0.1 brengt de volgende verbeteringen:

This update includes bug fixes for your iPhone.

Fixes an issue that could cause default browser and mail settings to reset after restarting your iPhone

Addresses an issue that could prevent camera previews from displaying on iPhone 7 and iPhone 7 Plus

Fixes an issue that could prevent your iPhone from connecting to Wi-Fi networks

Resolves an issue that could prevent sending email with some mail providers

Addresses an issue that could prevent images from appearing in the News widget

