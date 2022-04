Versie 1.5.106 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource en crossplatform programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of usb-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of usb-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog sinds versie 1.5.104 ziet er als volgt uit.

Changes in version 1.5.106: Disable ext partitions trimming on 32 bit windows until it is fixed

Fix opening zip files from servers accepting Range headers Changes in version 1.5.104: Update etcher-sdk to 4.1.26

URL selector cancel button cancels ongoing url selection

Spinner for URL selector modal