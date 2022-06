Versie 5.5 van WordPress is uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een website of blog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien mits er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress verder uit te breiden met plug-ins en het uiterlijk met thema's aan te passen. De belangrijkste veranderingen die in versie 5.5 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Snelheid Berichten en pagina’s voelen sneller aan, dankzij ‘lazy-loaded’ afbeeldingen. Afbeeldingen kunnen je verhaal veel impact geven, maar zij kunnen soms je site langzaam maken. In WordPress 5.5 wachten afbeeldingen met inladen totdat zij door het scrollen in beeld komen. De technische term is ‘lazy-loading’. Op mobiel kan lazy-loading ervoor zorgen dat browsers geen bestanden downloaden die bedoeld zijn voor andere apparaten. Dat bespaart je lezers kosten voor datagebruik en helpt de levensduur van de batterij te verlengen. Zoeken WordPress sites werken goed met zoekmachines. WordPress 5.5 bevat nu standaard een XML-sitemap, die zoekmachines helpt je meest belangrijke pagina’s te vinden vanaf het moment je live gaat met je site. Daardoor vinden meer mensen je site, en dat geeft je meer tijd om ze te boeien, om ze vast te houden en om ze te converteren naar abonnee, klant, of hoe jij succes ook definieert. Beveiliging Je kan nu in de WordPress-admin instellen dat plugins en thema’s automatisch worden geüpdatet — of niet natuurlijk! Zo weet je zeker dat je site altijd de meest recente code draait. Je kan auto-updates in- of uitschakelen voor elke plugin of elk thema die je hebt geïnstalleerd — alles op dezelfde schermen zoals je gewend bent. Als handmatig updaten van plugins en thema’s je ding is, dan is dat nu ook eenvoudiger — simpel door een ZIP bestand uploaden. Markeringen van de blok editor Wederom zit de laatste release van WordPress bomvol spannende nieuwe functies voor de blokeditor. Bijvoorbeeld Video: In de editor toont de block-inserter twee tabbladen, Blokken en Patronen. Het tabblad Patronen is geselecteerd. Er zijn verschillende blok lay-outs in dit tabblad. Na het scrollen door opties, waaronder knoppen en kolommen, wordt een patroon gekozen genaamd “Grote header met een header”. Dit voegt een cover blok toe, dat is aangepast met een foto en de naam van de WordPress 5.5 jazzmuzikant. Blokpatronen Nieuwe blokpatronen maken het simpel en leuk om prachtige, complexe lay-outs te maken door gebruik te maken van een combinatie van tekst en media om je verhaal te vertellen. Je vindt blokpatronen ook in een uitgebreid aanbod aan plugins en thema’s, en er worden continue nieuwe toegevoegd. Kies ze vanuit een enkele locatie — gewoon klikken en gaan! Inline afbeelding bewerking Vanuit het afbeeldingsblok kan je nu meteen je foto’s bijsnijden, roteren en inzoomen. Als je veel tijd besteedt aan afbeeldingen, dan kan dit je uren besparen! De nieuwe blok bibliotheek Het is nu makkelijker dan ooit om het blok te vinden wat je nodig hebt. De nieuwe blok bibliotheek is in de blok-editor gebouwd, zodat je nieuwe bloktypes kunt installeren voor je site zonder de editor te verlaten. En nog veel meer. De hoogtepunten hierboven zijn maar een klein gedeelte van de nieuwe mogelijkheden van de blokeditor die je net hebt geïnstalleerd. Open de blokeditor en geniet!