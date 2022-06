Versie 20.08 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: MPEG-H 3D Audio full featured support (group presets, switch groups, groups, signal groups)

MP4/MOV: support of more metadata locations

JSON and XML outputs: authorize "complete" output

MPEG-4: support of TrueHD

WM: show legacy value of performer if not same as modern one

WAV: trace of adtl (Associated Data List) chunk Fixed: URL encoding detection fix for URL having a query part (issue with e.g. pre-signed AWS S3 URLs)

Don't try to seek to the end (false positive range related error with HTTP)

DPX: don't load the whole file in RAM

Opus: fix wrong channel mapping

Miscellaneous other bug fixes