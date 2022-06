De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben kort geleden versie 9.2.4 uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes Since 9.2.3: Update Kodi to 18.8

Added support for ODROID-N2Plus

Added support for Libre Computer La Frite

Fix issue with update notification

One less black screen / mode switch during boot on some devices

Improve mounting storage devices with duplicate names

GXL devices supported with 4.9 kernel Amlogic-NG builds

(considered experimental for some devices)

(considered experimental for some devices) User can configure libcec version for better compatibility

Playback fixes for some h264 content

Improved handling of stock clock speeds on some devices.

Added DT for Beelink GS King X to handle fan control

Added support for ODROID HiFi-Shields and other I2S devices on ODROID-C4

Updated to an improved version of OpenVFD

Added support for RTL8156 based USB adapters (2.5g Ethernet)

Added RT5651 analog audio amp support (MINIX U22X-XJ & Ugoos AM6)

Added SPI device for devices with GPIO headers (ODROID & VIM3(l))

ceemmc: added official support for Beelink & MINIX devices

bl301: support for GXL devices on amlogic-ng builds

Added settings for basic HDD park/idle control

Many other small bug fixes and improvements