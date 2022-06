Er is een derde update voor versie 2.83 van het cross-platform en opensource-3d-programma Blender uitgekomen, de eerste long term support uitgave van de organisatie. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de verbeteringen die in versie 2.83 zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden, deze update moet verder 15 problemen verhelpen.

Changes in version 2.83.3: Fix alignment/size issue on ARM/RPi architecture [9c41744ef4]

EEVEE: Cubemaps shows black [T75943]

Blender Freezes when using the 3d Scale Gizmo [T77455]

GPU: Apple/Nvidia Proxy check [T78175]

Fix missing GPU image free in background mode [9949b5098a]

Overlay: Weight colors are not in render in the right colorspace [T77780]

Cycles OpenCL error rendering empty scene [T77984]

Overlay: Edit mode + wire drawtype + infront not transparent [T77655]

Overlay: Sulpt overlay not working if object use in-front option [T76229]

Sculpt mode performance regression in 2.83 [T77641]

Faces missing, weird faces added [T74024]

Fix error when filtering in Outliner “Blender File” mode with libraries [d0c986b748]

Fix crash when use GPencil merge without materials [T78337]

Fix undefined behavior when using BSDF nodes inside volume shaders[T76171]

GPencil interpolation crash [T78134]

GPencil: Strokes go missing after Interpolation from another layer [T78042]

Workbench: “Not enough texture slots!” Message being spammed and lags the entire computer [T77759]