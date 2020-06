Versie 2020.06 van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd 16-jarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox Classic is gebaseerd op de legacy code, heeft nog steeds ondersteuning voor npapi-plugins en krijgt nog alleen beveiligingsupdates en bugfixes. Waterfox Current is gebaseerd op de moderne broncode, heeft geen plugin whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s new in Waterfox 2020.06 Latest security advisories from Mozilla for both channels. Current - View Changes Latest security advisories patched

Fixed problems with overlay extensions

Ability to import profile data from Classic (File > Import from another Browser) Classic - View Changes Latest security advisories patched (best effort)†

Various website compatibilty changes (Thanks to hawkeye116477) JavaScript globalThis implemented Fix for WebAudio Partial Shadow DOM v1 support (experimental) Fix for some crashes

Note: We are aware of issues with some websites such as Netflix! It is being investigated.