Oracle heeft de vijfde update voor VirtualBox versie 6.1 uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. De veranderingen die in versie 6.1.10 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added: GUI: Fixed crash when using Qt on Xwayland sessions (bug #19583)

GUI: Fixed mouse pointer doesn't work properly in Windows guests when scaling is on (bug #19597)

VBoxManage: Fixed crash of 'VBoxManage internalcommands repairhd' when processing invalid input (bug #19579)

Settings: disable audio input and audio output by default for new VMs (bug #19527)

Guest Additions: Fixed resizing and multi monitor handling for Wayland guests. (bug #19496)

Guest Additions: Fixed VBoxClient error: The parent session seems to be non-X11. (bug #19590)

Linux host and guest: Linux kernel version 5.7 support. (bug #19516)