In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten alleen kleine verbeteringen en ook wordt altijd de laatste versie van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.4 is hieronder te vinden.

Changes/additions/improvements: Added support for shaders, rotation, and statistics overlay for MPC Video Renderer

Round down displayed time instead of rounding to nearest second

Some changes to the player menu so that certain items are only enabled when relevant

Enabled use of DrDump crash reporter Fixes: Fixed regression in previous version that could break jump to next/previous file

Fixed handling of 8-bit PCM in internal audio renderer