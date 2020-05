Versie 4.4 van Rainmeter is in ontwikkeling en inmiddels is er een negende testversie uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave is een probleem met de InputText-plugin verholpen.

Revision 3350 InputText plugin: Fixed an issue with FocusDismiss=0 when the text box was active and the skin was unloaded.