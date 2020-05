Verleden week is versie 2.0.2 van Private Internet Access uitgekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 33 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de drie en zeven dollar per maand en voor aanschaf kan het zeven dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten.

Changes in version 2.0.2: Improved handling of several Mac applications with split tunnel, such as Mail and Calendar

Split tunnel on Linux attempts to mount net_cls automatically if it's not mounted (as on Fedora)

The WireGuard connectivity timeout is customizable

Improved support for IPv6 networks when the Allow LAN setting is enabled

Fixed an issue that prevented Use Existing DNS from working on some Mac systems

Fixed an issue causing WireGuard to take a long time to connect on some Windows systems

Updated Qt to 5.12.8

Updated OpenVPN to 2.4.9

Updated OpenSSL to 1.1.1g

Security improvements