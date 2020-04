Versie 1.5.82 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource en crossplatform programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of usb-sticks worden geflashed. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of usb-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog sinds versie 1.5.80 ziet er als volgt uit.

Changes in version 1.5.82: Allow http/https only for Flash from URL

Add generic error's message

Refactor buttons style

Add flash from url workflow

Add staging percentage for v1.5.81

Trigger update for v1.5.81 Changes in version 1.5.81: Add average speed in flash results

docs: Update macOS drive recovery command

Update etcher-sdk to use direct IO