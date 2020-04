Verleden week is versie 2.0 van Private Internet Access uitgekomen en inmiddels is er ook alweer een kleine update beschikbaar gekomen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 33 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de drie en zeven dollar per maand en voor aanschaf kan het zeven dagen gratis worden getest. Nieuw in versie 2.0 is dat er nu ook voor WireGuard kan worden gekozen om de verbinding op te zetten.

Changes in version 2.0.1: Fixed long DNS resolution times on Windows on some systems Changes in version 2.0.0: WireGuard is now supported as a connection method

WireGuard on Windows requires Windows 8 or later

Some settings are not yet supported with WireGuard - split tunnel, port forwarding, and proxy

Fixed the Mail app on Windows 10 with split tunnel (shares an app family with Calendar)

Fixed terminal emulator support for Terminator and other terminals on Linux

VPN IP and forwarded port appear more quickly than in 1.8

Improved reliability of support tool submissions

Security improvements