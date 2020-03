Versie 1.5.80 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource en crossplatform programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of usb-sticks worden geflashed. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of usb-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een harde schijf partitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog van de afgelopen paar maanden ziet er als volgt uit.

Changes in version 1.5.80: Use zoomFactor to scale contents in fullscreen mode

Update electron to v7.1.14

Fix sass files path for lint-sass Changes in version 1.5.79: Remove "Download the React DevTools for a better development experience" message

Fix error when launching from terminal when installed via apt. Changes in version 1.5.78: Update drivelist to 8.0.10 to fix parsing lsblk --pairs Changes in version 1.5.77: Fix error message not being shown on write error

The RGBLed module has been moved to a separate repository Changes in version 1.5.76: Prefix temp permissions script name

Fix image drop zone, remove react-dropzone dependency

Update etcher-sdk to ^2.0.17 Changes in version 1.5.75: Initialize leds object map Changes in version 1.5.74: Etcher pro leds feature

Compress deb package with bzip instead of xz

Update electron to 7.1.11

Sort devices by device path on Linux Changes in version 1.5.73: Update electron to v7.1.10 Changes in version 1.5.72: Remove no longer used angular svg-icon component

Remove no longer used closestUnit angular filter Changes in version 1.5.71: Update resin-corvus to 2.0.5 Changes in version 1.5.70: Make header draggable again

Refactor drive selector and confirm modal to React

Rework lib/gui/app/styled-components to typescript

Convert FlashAnother & FlashResults to typescript

Use React instead of Angular for image selection

Convert the drive selection step to React

chore: move flash step to React

