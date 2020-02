Private Internet Access, nog niet zo lang geleden overgenomen door CyberGhost, heeft een nieuwe versie van zijn vpn-client uitgebracht. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 33 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de drie en zeven dollar per maand en voor aanschaf kan het zeven dagen gratis worden getest. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.87.0: Split tunnel apps can be configured to use the VPN only or to bypass the VPN

The default behavior can be set to "Bypass VPN" to use the VPN only for specific apps

Fixed TCP localhost connections for split tunnel apps on Windows

Fixed split tunnel for Mac apps that bind to specific ports

Fixed focus behavior on Mac when closing windows with the keyboard

Fixed LAN routing problems when split tunnel is enabled on Linux

Improved reliability of the port forwarding feature

Updated Qt to 5.12.6

Updated OpenVPN to 2.4.8

Updated OpenSSL to 1.1.1d

Updated TAP adapter to 9.24.2 on Windows