Apple heeft enkele dagen geleden een update voor versie 12.4 van iOS uitgebracht. Apple iOS is, in het geval van de 12 serie, het besturingssysteem voor de iPhone, de iPod touch en de iPad. Hoewel versie 13 al geruime tijd uit is, zijn er verschillende modellen die op versie 12 blijven steken. Dat zijn de iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 en de zesde generatie iPod touch. Deze update heeft het rugnummer 12.4.5 en richt zich op beveiligingsupdates.

iOS 12.4.5 provides important security updates and is recommended for all users.

This update has no published CVE entries.