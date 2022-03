Apple heeft versie 14.8 van iOS en iPadOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. Apple heeft in versie 14.8 twee beveiligingsproblemen verholpen.

CoreGraphics Available for: iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

Impact: Processing a maliciously crafted PDF may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: An integer overflow was addressed with improved input validation.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab WebKit Available for: iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: A use after free issue was addressed with improved memory management.

CVE-2021-30858: an anonymous researcher