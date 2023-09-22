Firmware-update: Apple iOS 17.0.2

Apple iOS 17 logo (79 pix) Apple heeft eerder deze week versie 17 van iOS uitgebracht en inmiddels zijn er al twee updates met bugfixes en beveiligingsupdates verschenen. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en de autocorrectie verbeterd.

iOS 17.0.2

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen, beveiligingsupdates en verhelpt een probleem waarbij er tijdens de configuratie mogelijk geen gegevens rechtstreeks vanaf een andere iPhone konden worden overgezet. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

iOS 17.0.1

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Apple iOS 17 op iPhone

Versienummer 17.0.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 22-09-2023 07:24
63 • submitter: H1MSELF1SH

22-09-2023 • 07:24

63

Submitter: H1MSELF1SH

Bron: Apple

Update-historie

28-07 Apple iOS 26.6 35
30-06 Apple iOS 26.5.2 17
12-05 Apple iOS 26.5 72
10-04 Apple iOS 26.4.1 14
25-03 Apple iOS 26.4 40
06-03 Apple iOS 26.3.1 21
12-02 Apple iOS 26.3 52
27-01 Apple iOS 26.2.1 46
13-12 Apple iOS 26.2 38
11-'25 Apple iOS 26.1 75
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Reacties (63)

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jcbvm 22 september 2023 07:48
De link met de versie update beschrijving:
https://support.apple.com/en-us/HT201222

De Nederlandse link loopt altijd wat achter.
duderuud 22 september 2023 07:35
17.0.1 krijg ik wel aangeboden maar niet 17.0.2?
TranceSetter @duderuud22 september 2023 07:38
17.0.2 is alleen voor de iPhone 15
mjl @TranceSetter22 september 2023 07:56
Dat verklaart het dan inderdaad :) zou een goede toevoeging zijn aan het artikel..

[Reactie gewijzigd door mjl op 23 juli 2024 01:26]

Enigmus @TranceSetter27 september 2023 17:31
17.0.2 is alleen voor de iPhone 15
Dit klopt niet helemaal meer. Heb deze week 17.0.2 (build 21A351) geïnstalleerd voor de iPhone 14 pro max.
Apple has now made iOS 17.0.2 available for all iPhones compatible with iOS 17 instead of limiting it to the ‌iPhone 15‌, but ‌iPhone 15‌ users already have the software and will not see the update.
Jay_VL @TranceSetter29 september 2023 16:38
Nee hoor. Hier op mijn iPhone 12 mini is hij deze week ook geïnstalleerd.
TranceSetter @Jay_VL29 september 2023 19:55
Inmiddels niet meer nee
reno74 @duderuud22 september 2023 07:38
Hier hetzelfde
PCG2020 @duderuud22 september 2023 07:38
Eerst 17.0.1 installeren en daarna 17.0.2? 17.0.1 wordt wel genoemd in het artikeltje.

edit: De informatie over de iPhone 15 stond (en staat) er niet bij O-)

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 23 juli 2024 01:26]

Tr1pke @PCG202022 september 2023 09:15
Mensen lezen enkel de titel en geven dan al commentaar
pepsiblik @Tr1pke22 september 2023 09:52
Van de titel kun je het afleiden. iOS gaat over de iPhone. De tablet heeft het iPadOS besturingssysteem.
cracking cloud @Tr1pke22 september 2023 09:35
In dit geval zou zelfs het artikel lezen niet helpen omdat 17.0.2 alleen voor de 15 geldt maar dat staat (nog) niet vermeld.
RAAF12 @Tr1pke22 september 2023 17:54
Idd, iets met peanuts en monkeys :-)

[Reactie gewijzigd door RAAF12 op 23 juli 2024 01:26]

gielie 22 september 2023 07:48
Waarom pushen ze dit niet via die beveiligings update methode? Ik zag de update eerst niet staan, blijkt dat als je het beta profile nog aan hebt staan je de update niet krijgt.
mjl @gielie22 september 2023 07:55
Ik meen ergens gelezen te hebben dat ze daarmee gratopt zijn, die paar keer dat ik het meegemaakt heb moest ik alsnog herstarten, daarmee was het in mijn beleving net zo er grote impact als de ouderwetse manier van updaten.
iworx @mjl22 september 2023 07:59
Klopt niet. Een RSR is een snelle release. Die komt er gegarandeerd nog. Dit was al een volledige build.
Een RSR is om 1 bepaald issue in 1 bepaald component te fixen.

Rapid Security Responses
Sfynx @iworx22 september 2023 12:04
Ik moest ook altijd alsnog herstarten bij het doen van een RSR, de beleving/impact is dus hetzelfde t.o.v. een reguliere update die iets kleins oplost.
iworx @Sfynx22 september 2023 12:26
Hangt van de patch af. Een RSR is bedoeld om heel snel een gat te dichten - heeft niets te maken met reboot of niet.
xFeverr @Sfynx22 september 2023 17:19
Alleen is het herstarten na een RSR zo gebeurt. Een reguliere update duurt veel langer.
iworx @gielie22 september 2023 08:00
Het beta profiel zit al te wachten op de volgende . release. In dit geval de 17.1 - dat zijn volledig andere deployment streams.
MiKE_B @gielie22 september 2023 08:25
Dat had ik ook! Lijkt me een fout van Apple
lenwar
@gielie22 september 2023 19:01
Die beveiligingsupdate-methode is alleen bruikbaar voor niet-systeemupdates (dus geen kernel updates en zo). Dit kan je zien aan het feit dat het OS zelf niet herstart na zo’n patch.

Gezien dit een kernel-update is, kunnen ze hem dus niet via dat mechanisme updaten
DedSec85 22 september 2023 08:28
Ik heb gisteravond 17.0.1 erop gezet. 17.0.2. krijg ik nog niet te zien.
Edit: zojuist in de reacties gezien dat ie alleen voor de iPhone 15 is....die heb ik niet...recessie enzo...

[Reactie gewijzigd door DedSec85 op 23 juli 2024 01:26]

DEVegg @DedSec8522 september 2023 08:31
FYI: 17.0.2 is uitsluitend voor de iPhone 15
46peter @DEVegg22 september 2023 10:39
Ik heb hier een SE, installatie is zojuist voltooid
dez11de 22 september 2023 09:27
Beetje raar om dit een firmware update te noemen. macOS is toch ook geen firmware?
Vliegenier04 @dez11de22 september 2023 09:41
https://www.wikihow.com/Software-vs-Firmware

Firmware zit er bij in de iOS/MacOS software update. Hierbij wordt ook de bootloader, kernel enzv geupdate. Het is inderdaad niet helemaal duidelijk wat er precies bedoeld wordt.
iworx @Vliegenier0422 september 2023 12:53
In de updates zitten ook vaak nieuwe firmwares voor bv. de baseband etc. Zelfs in de macOS updates komen die mee.
Vliegenier04 @iworx22 september 2023 13:47
Precies, dat bedoel ik ook ;)

Soms zelfs firmware voor IC’s zelf. Je kan namelijk die rom’s via de bios/kernel ook updaten.

Maar dat maakt de definitie er niet duidelijker op…
Globefrotter @dez11de22 september 2023 09:57
De grens tussen OS en Firmware is inderdaad wat vaag: bij de QNAP (en anderen) is ook sprake van de Firmware, terwijl QTS tot echt het besturingssysteem van de (QNAP) NAS is.....
Fox Hound 22 september 2023 08:44
Gezien het misbruik dat er al van deze kwetsbaarheden wordt gemaakt is dit er weer een in de categorie snel installeren.
Sfynx @Fox Hound22 september 2023 12:07
En weer een WebKit arbitrary code execution probleem. Dat framework is echt zo lek als een mandje.
jmvdkolk 22 september 2023 10:18
Er is ook een update voor de vorige iOS/iPadOS (16.7), voor MacOS (13.6) en voor de Apple Watch (9.6.2 en 10.0.1).
SillieWous 22 september 2023 10:15
Echt fijn dat Apple mij vorige week zo ongeveer verplichtte iOS 17 te installeren. Terwijl ik wist dat ze binnen een week minimaal nog een update zouden doen.
Kan ik weer updaten… maar Apple weet alles natuurlijk beter.
Commendatore @SillieWous22 september 2023 10:21
Hoezo verplicht? Versie 16 krijgt ook nog steeds updates en 17 is vooralsnog een optie die je zelf moet aantikken.
Steyn_E @Commendatore22 september 2023 12:42
Slaat ook nergens op; ik krijg bovenaan een groot vak om te updaten naar 16.7 en onderaan een klein balkje “Ook beschikbaar: werk bij naar iOS 17”. Zeker geen automatische upgrade.

Ben wel benieuwd naar die “bijna verplichting” dus.
SillieWous @Steyn_E22 september 2023 18:47
Ik kon letterlijk alleen unlocken. Dan kreeg ik een alert dat er een update was. Het enige wat ik kon kiezen is “Later”. Op het begin mocht ik deze nog weg klikken en doorgaan met mijn leven. Na een dag of twee kreeg ik die keuze niet meer.
Dus ja, als ik ook maar iets wilde doen behalve naar mijn lockscreen kijken moest ik updaten.
neonite @SillieWous22 september 2023 11:03
Wat een leed, opnieuw een update uitvoeren..
SillieWous @neonite22 september 2023 18:51
Als je verplichtte updates leuk vindt moet je anders
runnershigh @SillieWous22 september 2023 10:23
Hoezo verplichtte? Kon je het niet uitstellen?
SillieWous @runnershigh22 september 2023 18:48
De eerste twee dagen wel daarna miet meer.
vdws @SillieWous22 september 2023 11:30
Verplicht? Hoe kom je daar nu bij? Marketing technisch wordt het gepushed. Dat wel. Maar als je, zoals je stelt, al wist dat er binnen een week een update zou komen dan ben je toch ook in staat de installatie van IOS17 uit te stellen?
SillieWous @vdws22 september 2023 18:48
Nee dat was ik dus niet. Alleen het lockscreen mocht ik bekijken zonder te upgraden.
bytemaster460 @SillieWous22 september 2023 15:44
Waar haal je die verplichting vandaan? Je moet expliciet kiezen om iOS 17 te installeren.
The Third Man @SillieWous22 september 2023 19:00
Verplichte? Juist ja iOS 16.7 arrives for older iPhones and people who don’t want to upgrade
Hann1BaL 22 september 2023 09:17
Hoewel er natuurlijk een scheiding is, toch maar even voor de duidelijkheid.
De update is er alleen voor iOS en niet voor iPadOS, waarbij 17.0 nog gewoon de nieuwste versie is.
sdsnatcher73 @Hann1BaL22 september 2023 09:23
Ik heb iPadOS 17.0.1 aangeboden gekregen op mijn iPad mini en 2 iPad Airs dus die wordt wel degelijk ook uitgerold. Evenals watchOS 10.0.1 overigens.

[Reactie gewijzigd door sdsnatcher73 op 23 juli 2024 01:26]

JoHil 22 september 2023 09:28
Als leek vraag ik mij vaker af of updates niet alleen nieuwe features inbrengen maar ook een verdienmodel voor fabrikanten zijn. Ze vermeldden wel elke keer dat bugs zijn opgelost maar wanneer houdt dat eens op? Een nieuwe update van de software van DormaKaba (toegangsregeling met tags) zou niet terugwaarts compatible zijn en de klant tot de aankoop van nieuwe hardware en software dwingen. Althans in het geval dat er storingen verholpen dienen te worden in het bestaande systeem. Jammer dat het zo moet!
youridv1 @JoHil22 september 2023 11:23
Als leek vraag ik mij vaker af of updates niet alleen nieuwe features inbrengen maar ook een verdienmodel voor fabrikanten zijn.
Natuurlijk is het een verdien model. Ze maken die software niet voor de lol. Dat is onderdeel van het product en moet daarom winstgevend zijn.
Apple is hierin nog vrij "aardig" voor zijn gebruikers binnen de smartphone markt. De support periode is erg lang wat betekent dat je op software niveau boven gemiddeld lang dezelfde iPhone kunt gebruiken met de nieuwste features. Ondertussen zijn de android merken aan het bijbenen maar dat is heel erg lang anders geweest.
Ze vermeldden wel elke keer dat bugs zijn opgelost maar wanneer houdt dat eens op?
Op basis van praktijk ervaring: nooit. Bugs oplossen stopt nooit. Je creëert ze als dev aan de lopende band, hoe goed je je best ook doet. Het oplossen ervan is vele malen tijdrovender.
Een nieuwe update [...] zou niet terugwaarts compatible zijn en de klant tot de aankoop van nieuwe hardware en software dwingen.
Je moet door als software ontwikkelaar bij een bedrijf. Je kunt niet eeuwig oudere generaties hardware blijven supporten als dat de vooruitgang blijft remmen. Het is een nobel doel om dan een soort legacy versie bij te gaan houden die nog bugfixes krijgt voor oudere generaties, maar daar is zeer zelden de mankracht en het budget voor. Bovendien krijgt geld altijd voorrang en geld komt uit de verkoop van nieuwe hardware en die verkoopt extra goed als er zo veel mogelijk vooruitgang in de nieuwste software zit.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 01:26]

JoHil @youridv122 september 2023 11:59
Dankjewel voor je heldere uitleg. Nu begrijp ik waar de dev's mee zitten. Van de zijde van de klant is er onbegrip als je na slechts 4 jaar (in ons geval) min of min gedwongen wordt tot nieuwe investeringen omdat het 'oude' systeem niet meer wordt ondersteund. Ons voorstel om de 'oude software' op een aparte computer te bewaren en zodoende ons systeem nog een paar jaar in de lucht te houden werd weggelachen. Ik ben van een generatie die is opgegroeid met idee iets te laten werken tot het versleten is.
Groet van Joop.
71 jaar
youridv1 @JoHil22 september 2023 13:15
Van de zijde van de klant is er onbegrip als je na slechts 4 jaar (in ons geval) min of min gedwongen wordt tot nieuwe investeringen omdat het 'oude' systeem niet meer wordt ondersteund.
Verschilt per soort systeem vind ik. De support periode van het product dat wij leveren is een jaar of 20, maar dat hoort bij het vakgebied. Ik kan me met camera systemen goed voorstellen dat het vanuit het bedrijf slecht te verantwoorden is om ze zo lang in de lucht te houden. Zeker omdat die systemen communiceren met de buitenwereld.
Je hebt in feite twee soorten computers. Degene die wel aan het internet zitten en die dat niet zitten. Zo niet dan kun je ze inderdaad gewoon blijven gebruiken tot ze niet meer werken, maar als ze met de buitenwereld moeten communiceren ga je al gauw richting <10 jaar.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 01:26]

JoHil @youridv123 september 2023 08:46
Dankje voor je info.

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