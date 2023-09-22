Apple heeft eerder deze week versie 17 van iOS uitgebracht en inmiddels zijn er al twee updates met bugfixes en beveiligingsupdates verschenen. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en de autocorrectie verbeterd.

iOS 17.0.2 Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen, beveiligingsupdates en verhelpt een probleem waarbij er tijdens de configuratie mogelijk geen gegevens rechtstreeks vanaf een andere iPhone konden worden overgezet. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina. iOS 17.0.1 Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.