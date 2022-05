Apple heeft versie 14.7 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. Apple heeft in versie 14.7 voornamelijk problemen verholpen.

iOS 14.7 bevat de volgende verbeteringen en probleemoplossingen: Ondersteuning voor MagSafe-batterijpakket voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Aan de Woning-app is de mogelijkheid toegevoegd om timers op de HomePod te beheren

Informatie over de luchtkwaliteit is nu beschikbaar in Weer en Kaarten voor Canada, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en Zuid-Korea

In de Podcasts-bibliotheek kun je nu kiezen of je alle programma's wilt zien of alleen gevolgde programma's

Menuoptie 'Deel afspeellijst' ontbrak in Apple Music

Het afspelen van Dolby Atmos- en Lossless-audio in Apple Music werd mogelijk onverwacht gestopt

De melding over batterservice die verdwenen kon zijn na opnieuw opstarten van sommige iPhone 11-modellen is hersteld

Op brailleleesregels kon ongeldige informatie worden weergegeven bij het schrijven van e-mailberichten Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.