Apple heeft een update uitgebracht voor macOS 10.15, beter bekend als Catalina. Nieuw in versie 10.15, die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, is onder meer Sidecar, waarmee gebruikers hun bureaublad van bijvoorbeeld de MacBook Pro kunnen uitbreiden met de iPad als een tweede scherm. Verder is het mogelijk om de mac met stemcommando's te bedenen en is iTunes vervangen door de afzonderlijke programma's Apple Music, Apple Podcasts en Apple TV. In deze update zijn zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

macOS Catalina 10.15.3 The macOS Catalina 10.15.3 update improves the stability, reliability, and security of your Mac, and is recommended for all users. Optimizes gamma handling of low gray levels on Pro Display XDR for SDR workflows when using macOS

Improves multi-stream video editing performance for HEVC and H.264-encoded 4K video on the MacBook Pro (16-inch, 2019)