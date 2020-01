Dominik Reichl heeft zijn opensource-passwordmanager KeePass Password Safe enkele dagen geleden voorzien van een update naar versie 1.38. Dit programma kan accounts opslaan met de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met aes of Twofish versleutelde database opgeslagen. Zodoende hoef je nog slechts één hoofdwachtwoord te onthouden voor al je accounts. KeePass Password Safe kan ook automatisch wachtwoorden genereren, lijsten importeren en exporteren, en heeft een geavanceerde zoekfunctie. Naast KeePass 1.x is er ook een 2.x-versie, die meer mogelijkheden biedt. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

New Features: When double-clicking the URL cell of an entry in the main entry list while holding the Shift key, KeePass now copies the URL to the clipboard (a double-click without Shift continues to open the URL; the option 'Copy URLs to clipboard instead of opening them' reverses this behavior).

KeePass now excludes itself from Windows Error Reporting. Improvements: The pattern-based password generator now supports repeating escaped characters using ' {...} '.

HTML export/printing: KeePass now generates HTML 5 documents (instead of XHTML 1.0 documents).

HTML export/printing: improved internal CSS.

CHM pages are now rendered in the highest standards mode supported by Internet Explorer (EdgeHTML mode).

Migrated most of the documentation from XHTML 1.0 to HTML 5.

Upgraded to Boost libraries version 1.72.0.

Various UI text improvements.

Various code optimizations.

Minor other improvements.

