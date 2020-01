Er zijn verschillende programma's waarmee de prestaties van een solid state drive kunnen worden gemeten. Een van de betere is AS SSD Benchmark van de Duitser Alex Schepeljanski. Het programma is slechts enkele honderden kilobytes groot en gratis te gebruiken. Resultaten kunnen in megabyte per seconde of in input-outputoperations per seconde worden weergegeven en er kan handig vanuit het programma zelf een screenshot worden gemaakt. Daarnaast is meteen te zien of de alignment correct is ingesteld. De changelog van de afgelopen paar versies ziet er als volgt uit:

2.0.7316.34247 Bugfix "Could not open physical device" 2.0.6821.41776 Sequentielle NVMe-Messung genauer. Insbesondere auf älteren Systemen 2.0.6694.23026 Links-Update