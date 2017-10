Er zijn verschillende programma's waarmee de prestaties van een solid state drive kunnen worden gemeten. Een van de betere is AS SSD Benchmark van de Duitser Alex Schepeljanski. Het programma is slechts enkele honderden kilobytes groot en gratis te gebruiken. Resultaten kunnen in megabyte per seconde of in input-outputoperations per seconde worden weergegeven en er kan handig vanuit het programma zelf een screenshot worden gemaakt. Daarnaast is meteen te zien of de alignment correct is ingesteld. In versie 2.0 is ondersteuning voor nvme-ssd's en 4k-lba sectoren toegevoegd en is de naukeurigheid verbeterd op snelle ssd's. Verder heeft het programma nu versie 4.6 van het .Net Framework nodig om zijn werk te kunnen doen.

