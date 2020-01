KeePass Password Safe is een bekende opensourcewachtwoordmanager die oorspronkelijk voor het Windows-platform werd ontwikkeld, maar later met behulp van Mono ook op andere platformen zijn werk kan doen. KeePassXC wordt ontwikkeld in C++ met Qt voor het grafische deel waarmee het op Linux, macOS en Windows een passend uiterlijk biedt. Hiermee kunnen accounts worden opgeslagen, inclusief de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met het aes, twofish of ChaCha20 versleutelde database opgeslagen. Verder kan het programma automatisch wachtwoorden genereren en lijsten im- en exporteren. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. De changelog voor versie 2.5.2 ziet er als volgt uit:

Added Browser: Show UI warning when entering invalid URLs [#3912]

Browser: Option to use an entry only for HTTP auth [#3927] Changed Disable the user interface when merging or saving the database [#3991]

Ability to hide protected attribute after reveal [#3877]

Remove mention of “snaps” in Windows and macOS [#3879]

CLI: Merge parameter for source database key file (–key-file-from) [#3961]

Improve GUI tests reliability on Hi-DPI displays [#4075]

Disable deprecation warnings to allow building with Qt 5.14+ [#4075]

OPVault: Use ‘otp’ attribute for TOTP field imports [#4075] Fixed Fix crashes when saving a database to cloud storage [#3991]

Fix crash when pressing enter twice while opening database [#3885]

Fix handling of HTML when displayed in the entry preview panel [#3910]

Fix start minimized to tray on Linux [#3899]

Fix Auto Open with key file only databases [#4075]

Fix escape key closing the standalone password generator [#3892]

macOS: Fix monospace font usage in password field and notes [#4075]

macOS: Fix building on macOS 10.9 to 10.11 [#3946]

Fix TOTP setup dialog not closing on database lock [#4075]

Browser: Fix condition where additional URLs are ignored [#4033]

Browser: Fix subdomain matching to return only relevant site entries [#3854]

Secret Service: Fix multiple crashes and incompatibilities [#3871, #4009, #4074]

Secret Service: Fix searching of entries [#4008, #4036]

Secret Service: Fix behavior when exposed group is recycled [#3914]

CLI: Release the database instance before exiting interactive mode [#3889]

Fix (most) memory leaks in tests [#3922]