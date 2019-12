De AVM Fritz!Box 7590 is een vdsl2/adsl2+-modem, gigabitrouter, accesspoint tot en met 802.11ac en dect-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft de firmware een update gegeven met Fritz!OS 7.13 en deze brengt de volgende verbeteringen mee:

Additional improvements in FRITZ!OS 07.13



DSL: usage of DSL Version from FRITZ!OS 07.00 for country Switzerland Internet: added KPN as internet provider for country Netherlands Telephony: added KPN as telephony provider for country Netherlands