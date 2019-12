Samba draait op Unix-, BSD- en Linux-servers, en is een opensource-implementatie van het smb / cifs -netwerkprotocol. Sinds versie 3 kan Samba file- en printservices aan Windows-clients aanbieden, en is het in staat om als domaincontroller te fungeren. Uitgebreide documentatie, inclusief praktische how-to's voor een iets oudere versie, kan op deze pagina worden gevonden. De ontwikkelaars hebben versie 4.9.16 klaargezet met de volgende aankondiging:

Release Notes for Samba 4.9.16



This is an additional bug fix release to address bug #14175 (CTDB: Incoming queue can be orphaned causing communication breakdown). Please see https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=14175 for details.



Changes since 4.9.15: BUG 14175: ctdb: Avoid communication breakdown on node reconnect.

BUG 14175: ctdb: Incoming queue can be orphaned causing communication breakdown.