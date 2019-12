Scooter Software heeft versie 4.3.3 van Beyond Compare uitgebracht. Met dit zeer uitgebreide programma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kunnen bestanden met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om complete folders, ftp-locaties en archieven te vergelijken. Beyond Compare is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering, voor prijzen die beginnen bij 30 dollar. De onderlinge verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Folder Compare macOS: Fixed Edit menu not showing Undo/Redo/Cut/Copy/Paste when in a modal dialog launched while the comparison treeview has focus. Misc Linux: Fixed using system-provided Qt4 library. Options macOS: Fixed labels getting progressively darker when opening/closing a combobox popup.

macOS: Fixed font size and weight for view tabs, toolbar buttons, and various other controls. Settings macOS/Linux: Fixed corruption warning when updating to Beyond Compare 4.3. Table Compare macOS: Fixed clicking "Mark" buttons in "Visible Columns" dialog. Crashes macOS: Fixed crash when moving a window between screens with different bit depths.