Versie 1.3.2 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes #5810: GUI theme not changing on WebKit-based/like browsers

#5968: Folder "Up To Date" but has pending "Revert Local Changes"

#5980: (De)select all not working in add device dialog

#6027: Folder shows as "Syncing" when there is no data transfer

#6043: Cannot exit after failed startup

#6081: QUIC accept error loops too quickly, causing excessive log output

#6090: Pull-scan loop due to symlink traversal

#6093: cmd/stdiscosrv: Data race in replication

#6136: API + UI device last seen is empty/Never

#6160: Uses too much RAM when syncing large files (1.3.0+) Enhancements #6036: Generate HTTPS certificates accepted by iOS 13 / macOS Catalina

#6056: Improve sharing tab when there are no devices to share with

#6115: Change Web UI based on prefers-color-scheme