Versie 2.27.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.27.0: Added support for AMD Radeon Pro Vega 48, FirePro A300

Added support for NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, GTX 1650 Super, GTX 1650 Max-Q, GeForce 945A, Tesla V100-SXM2-16GB, Tesla P4, Tesla K8

Advanced Tab now shows PCI bus location of the device

Fixed crash on very old CPUs due to missing SSE instructions

Fixed EVGA ICX fan speeds not reported on GeForce 20

Fixed sensors showing all "0" on some AMD CrossFire setups

Improved default clock reporting on NVIDIA, even with no driver installed

Fixed wrong memory clock reported on NVIDIA when two cards with different memory types installed