Private Internet Access heeft een nieuwe versie van zijn vpn-client uitgebracht. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 33 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de drie en zeven dollar per maand en voor aanschaf kan het zeven dagen gratis worden getest.

In versie 1.0 heeft het programma onder meer een nieuw uiterlijk gekregen, met een licht en donker thema. Verder zijn er aparte 32bit- en 64bit-downloads en kan er nu van tweetrapsauthenticatie gebruik gemaakt worden. In de vorige uitgave is een optie toegevoegd om bepaalde applicaties uit te sluiten en in versie 1.5.1 is daar extra uitleg over toegevoegd.