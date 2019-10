IObit heeft versie 9.0.2 van Uninstaller uitgebracht. Met deze gratis tool kunnen programma's, apps en toolbars op een grondige manier worden verwijderd. De standaarduninstaller die de meeste programma's meeleveren, verwijdert namelijk lang niet altijd alle bestanden en registersleutels die aanwezig zijn. IObit Uninstaller scant de harde schijf en het register op achtergebleven rommel en is ook in staat om in een keer verschillende programma's te verwijderen. IOBit heeft de volgende veranderingen en verbeteringen in deze uitgave aangebracht:

Changelog: Versterkte restantenscan die meer achtergebleven restanten en register items wist na deïnstallatie.

Software Health is verbeterd om 50% meer restanten van reeds verwijderde programma’s te wissen.

Software Health is verbeterd door het probleem van onnauwkeurige restantenscan voor IrfanView, Firefox en Mozilla Thunderbird te verhelpen.

Geoptimaliseerde Software Updater die 20% sneller updatet.

Nieuwe vertalingen toegevoegd.

Bekende bugs zijn verholpen.